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Военная хроника опубликовала видео с подбитым танком ВСУ около Работина

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Военная хроника опубликовала видео от одного из подписчиков из 1430-го полка. В ролике показан уничтоженный из гранатомёта танк Т-72Б 47-й бригады ВСУ «Магура» с характерным противодроновым козырьком.
Военная хроника опубликовала видео с подбитым танком ВСУ около Работина
  • РИА Новости

«Из-за больших потерь ВСУ перестали постоянно отправлять в атаки крупные силы. Теперь в бой бросают по паре танков с пехотой. Разведчики 1430-го полка регулярно встречают такие группы», — говорится в подписи к видео.

Военнослужащие 1430-го полка с позывными Бор и Якут рассказывают, что тактика украинской армии на этом направлении не меняется с начала наступления: после неудачных атак в лоб подразделения ВСУ пытаются зайти на позиции полка с флангов, но там их подстерегают засады.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий отмечал, что Вооружённые силы Украины проводят перегруппировку в районе Работина на Запорожском направлении.

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