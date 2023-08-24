Гагин: Киев вряд ли сможет провести дополнительную мобилизацию в полном объёме
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Об этом Гагин сказал в эфире телеканала «Россия 1».
Он напомнил, что Киев планирует мобилизовать ещё 3 млн человек.
«Я очень сомневаюсь, что эту дополнительную мобилизацию на Украине они смогут провести в полном объёме», — цитирует его РИА Новости.
Ранее зампредседателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Украины Егор Чернев не исключил всеобщую мобилизацию на Украине.
17 августа украинский президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 суток.