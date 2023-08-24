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Гагин: Киев вряд ли сможет провести дополнительную мобилизацию в полном объёме

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Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что у Украины вряд ли получится провести дополнительную мобилизацию в полном объёме.
Гагин: Киев вряд ли сможет провести дополнительную мобилизацию в полном объёме
  • Gettyimages.ru

Об этом Гагин сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Он напомнил, что Киев планирует мобилизовать ещё 3 млн человек.

«Я очень сомневаюсь, что эту дополнительную мобилизацию на Украине они смогут провести в полном объёме», — цитирует его РИА Новости.

Ранее зампредседателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Украины Егор Чернев не исключил всеобщую мобилизацию на Украине.

17 августа украинский президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 суток.

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