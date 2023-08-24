Рогов сообщил об ударе беспилотника ВСУ по городу Каменка-Днепровская
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Эту информацию привёл председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.
По его словам, подразделения ВСУ атаковали город примерно в 08:00 мск. В результате обстрела горожанин получил ранения.
«В одном из зданий произошёл взрыв, из-за чего началось возгорание в соседнем доме», — пишет Рогов.
Ранее он заявил, что в результате удара ВСУ по населённому пункту Новое в Токмакском районе Запорожской области погиб мирный житель.