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Рогов сообщил об ударе беспилотника ВСУ по городу Каменка-Днепровская

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Беспилотник украинской армии ударил по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, пострадал мирный житель.
Рогов сообщил об ударе беспилотника ВСУ по городу Каменка-Днепровская
  • Gettyimages.ru

Эту информацию привёл председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

По его словам, подразделения ВСУ атаковали город примерно в 08:00 мск. В результате обстрела горожанин получил ранения.

«В одном из зданий произошёл взрыв, из-за чего началось возгорание в соседнем доме», — пишет Рогов.

Ранее он заявил, что в результате удара ВСУ по населённому пункту Новое в Токмакском районе Запорожской области погиб мирный житель.

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