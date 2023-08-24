Главе Российского общества дружбы с Арменией отказали во въезде в страну

Глава Российского общества дружбы с Арменией Виктор Кривопусков сообщил, что ему отказали во въезде в страну.

Кривопусков рассказал, что его объявили нежелательной персоной для Армении.

«Официальную бумагу мне не показали, но я же понимаю, что если границу мне не открывают, паспорт не возвращают... Сказали: возвращайтесь в Москву сегодня же», — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-служба Федеральной таможенной службы России заявила о задержании российскими таможенниками гражданина Армении, пытавшегося вывезти за рубеж золотую цепь весом 2 кг.