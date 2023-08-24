Полковник ВС США Макгрегор заявил, что Украина оказалась в безвыходной ситуации
- РИА Новости
Об этом Макгрегор сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он напомнил о ситуации, которая сложилась для немецкой армии в 1944 году. Тогда, как отметил, эксперт, Германия лишилась воздушного перекрытия.
Макгрегор подчеркнул, что, несмотря на хорошее вооружение и новейшее оборудование, немецкая армия не могла вести эффективные боевые действия.
«Каждый раз, когда они выходили из укрытия, их тут же атаковали и уничтожали. То же самое сейчас происходит на Украине», — сказал он.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, что Украине придётся подписать капитуляцию, как сделала Япония по итогам Второй мировой войны.