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Полковник ВС США Макгрегор заявил, что Украина оказалась в безвыходной ситуации

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что в данный момент Вооружённые силы Украины оказались в безвыходной ситуации.
Полковник ВС США Макгрегор заявил, что Украина оказалась в безвыходной ситуации
  • РИА Новости

Об этом Макгрегор сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он напомнил о ситуации, которая сложилась для немецкой армии в 1944 году. Тогда, как отметил, эксперт, Германия лишилась воздушного перекрытия.

Макгрегор подчеркнул, что, несмотря на хорошее вооружение и новейшее оборудование, немецкая армия не могла вести эффективные боевые действия.

«Каждый раз, когда они выходили из укрытия, их тут же атаковали и уничтожали. То же самое сейчас происходит на Украине», — сказал он.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, что Украине придётся подписать капитуляцию, как сделала Япония по итогам Второй мировой войны.

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