Economist: обслуживание F-16 на Украине будет сложнее, чем обучение пилотов
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В интервью изданию The Economist он объяснил, что Украине придётся положиться на гражданских подрядчиков для контроля и обучения ремонтных бригад.
При этом будет необходимо придерживаться рассредоточенного базирования, так как ВС России могут уничтожить боевые самолёты. Однако такие базы требуют большего числа подрядчиков и наземного вспомогательного оборудования.
Бронк отметил, что неизвестно, откуда Киев будет брать таких подрядчиков, поскольку Запад переучивает свой персонал на F-35.
Ранее сообщалось, что в Дании начали проведение обучения пилотов и персонала украинской армии на американских истребителях F-16.
Перевод статьи предоставило ИноТВ.