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Economist: обслуживание F-16 на Украине будет сложнее, чем обучение пилотов

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Обслуживание американских истребителей F-16 на территории Украины станет более сложной задачей, чем обучение пилотов ВСУ. Об этом рассказал эксперт RUSI Джастин Бронк.
Economist: обслуживание F-16 на Украине будет сложнее, чем обучение пилотов
  • Gettyimages.ru

В интервью изданию The Economist он объяснил, что Украине придётся положиться на гражданских подрядчиков для контроля и обучения ремонтных бригад.

При этом будет необходимо придерживаться рассредоточенного базирования, так как ВС России могут уничтожить боевые самолёты. Однако такие базы требуют большего числа подрядчиков и наземного вспомогательного оборудования.

Бронк отметил, что неизвестно, откуда Киев будет брать таких подрядчиков, поскольку Запад переучивает свой персонал на F-35.

Ранее сообщалось, что в Дании начали проведение обучения пилотов и персонала украинской армии на американских истребителях F-16.

Перевод статьи предоставило ИноТВ.

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