Экс-разведчик США Риттер: ВСУ придётся отступить за Днепр из-за потерь

Бывший американский разведчик Скотт Риттер допустил, что украинской армии придётся отступить за Днепр из-за больших потерь.

«Украинцам придётся снять войска с Запорожья и перенести на другие направления, чтобы закрыть бреши», — приводит РИА Новости его слова в интервью журналисту Гарланду Никсону.

Риттер подчеркнул, что после подключения всех сил российская армия обвалит фронт.

Украинским военным придётся использовать тактику мобильной обороны, которая невозможна из-за нехватки ресурсов и оружия.

Ранее Риттер сообщил, что гибель последних элитных резервов ВСУ на Запорожском направлении приведёт к обвалу фронта.