Узнать больше

Экс-разведчик ВС США Риттер: после гибели последних резервов ВСУ фронт обрушится

Короткая ссылка
Гибель последних элитных резервов ВСУ на Запорожском направлении приведёт к обвалу фронта.

Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

По его словам, в настоящее время наблюдаются «последние стадии украинского контрнаступления, которое не достигло ни одной цели».

Риттер заявил, что в ходе контрнаступления погибли более 45 тыс. военных ВСУ.

«Осталось всего 15 тыс., это 82-я десантно-штурмовая бригада. Это элитные резервные части», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Politico писало, что ожидания от контрнаступления Украины оказались слишком завышенными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить