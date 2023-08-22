Экс-разведчик ВС США Риттер: после гибели последних резервов ВСУ фронт обрушится
Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
По его словам, в настоящее время наблюдаются «последние стадии украинского контрнаступления, которое не достигло ни одной цели».
Риттер заявил, что в ходе контрнаступления погибли более 45 тыс. военных ВСУ.
«Осталось всего 15 тыс., это 82-я десантно-штурмовая бригада. Это элитные резервные части», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Politico писало, что ожидания от контрнаступления Украины оказались слишком завышенными.