Путин наградил отличившихся в зоне СВО бойцов 127-й мотострелковой дивизии

Российский президент Владимир Путин наградил медалями «Золотая Звезда» и другими наградами военнослужащих 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии, которые отличились в зоне спецоперации.

На концерте в честь 80-летия победы в Курской битве Путин сообщил, что медали «Золотая Звезда» и звание Героя Российской Федерации получат: лейтенант Александр Сергеевич Леваков и ефрейторы Филипп Александрович Евсеев и Алексей Михайлович Неустроев.

«Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг. Не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбит», — добавил он.

Кроме того, звание Героя России получил старший лейтенант Расим Рашитович Баксиков, а медалью «За отвагу» награждён ефрейтор Илья Владимирович Гаврилов.

Ранее было опубликовано видео работы танкистов из третьего мотострелкового батальона 85-й бригады ВС России. Экипаж танка Т-90М «Прорыв» и две БМП с десантом продемонстрировали слаженную боевую работу в зоне СВО.