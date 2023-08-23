ВС России уничтожили пять лодок и катеров ВСУ при попытке переброски через Днепр

Российские войска ликвидировали пять быстроходных лодок и катеров украинской армии при попытке переброски с правого берега Днепра на острова.

Эту информацию приводит Минобороны России со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Днепр» Романа Кодряна.

Кроме того, подразделения ВСУ лишились порядка 20 человек личного состава в результате операции российской армии. Также расчёт противотанкового ракетного комплекса поразил гаубицу М777 ВСУ при помощи управляемой ракеты на расстоянии свыше четырёх километров.

22 августа сообщалось, что подразделения группировки «Днепр» за сутки уничтожили гаубицу М777 и 120-мм миномёт ВСУ на Херсонском направлении.