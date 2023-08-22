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ВС России за сутки уничтожили гаубицу и миномёт ВСУ на Херсонском направлении

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Соединения группировки «Днепр» за сутки уничтожили гаубицу М777 и 120-мм миномёт украинской армии на Херсонском направлении.
ВС России за сутки уничтожили гаубицу и миномёт ВСУ на Херсонском направлении
  • РИА Новости

«На Херсонском направлении уничтожены гаубица М777 с боекомплектом (потери: пять военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести)», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

Уточняется, что также уничтожен боекомплект к миномётному расчёту. 

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили британскую самоходную установку AS-90 Braveheart, а также американскую M777 ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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