Соединения группировки «Днепр» за сутки уничтожили гаубицу М777 и 120-мм миномёт украинской армии на Херсонском направлении.

«На Херсонском направлении уничтожены гаубица М777 с боекомплектом (потери: пять военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести)», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

Уточняется, что также уничтожен боекомплект к миномётному расчёту.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили британскую самоходную установку AS-90 Braveheart, а также американскую M777 ВСУ на Южно-Донецком направлении.