Балицкий после встречи с Путиным: в зоне СВО будет много интересного этой осенью

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что во время диалога о спецоперации российский лидер Владимир Путин пообещал «много интересного» на фронте будущей осенью.

По словам Балицкого, заявления Путина в рамках их разговора внушили ему «очень высокое доверие».

«Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: «Мы ещё ничего не начинали». И осенью будет очень много интересного», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что Путин провёл рабочую встречу с Балицким.

Президент России в рамках диалога одобрил программу развития Запорожской области на ближайшее десятилетие.