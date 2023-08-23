Балицкий после встречи с Путиным: в зоне СВО будет много интересного этой осенью
По словам Балицкого, заявления Путина в рамках их разговора внушили ему «очень высокое доверие».
«Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: «Мы ещё ничего не начинали». И осенью будет очень много интересного», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее сообщалось, что Путин провёл рабочую встречу с Балицким.
Президент России в рамках диалога одобрил программу развития Запорожской области на ближайшее десятилетие.