Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов по Донецку

ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибра 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении.

Позднее ВСУ выпустили ещё три кассетных снаряда по Куйбышевскому и Киевскому районам города.

Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что бойцы ВСУ выпустили за полчаса 29 снарядов по жилым кварталам Донецка.