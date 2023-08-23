Украинские войска выпустили почти 30 снарядов по Донецку за полчаса

Украинские военные выпустили за полчаса 29 снарядов по Донецку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

РИА Новости