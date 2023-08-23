Украинские войска выпустили почти 30 снарядов по Донецку за полчаса
- РИА Новости
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:30 — населённый пункт Кураховка — город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в заявлении.
Также украинские войска выпустили три снаряда по Кировскому району из населённого пункта Галицыновка.
В период с 16:50 по 17:05 ВСУ обстреляли Донецк 18 снарядами.
Ранее военный корреспондент RT показал последствия обстрела украинскими военными центра переливания крови в Донецке.