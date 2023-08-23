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Украинские войска выпустили почти 30 снарядов по Донецку за полчаса

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Украинские военные выпустили за полчаса 29 снарядов по Донецку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украинские войска выпустили почти 30 снарядов по Донецку за полчаса
  • РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:30 — населённый пункт Кураховка — город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в заявлении.

Также украинские войска выпустили три снаряда по Кировскому району из населённого пункта Галицыновка.

В период с 16:50 по 17:05 ВСУ обстреляли Донецк 18 снарядами.

Ранее военный корреспондент RT показал последствия обстрела украинскими военными центра переливания крови в Донецке.

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