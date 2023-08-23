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Зеленский заявил, что выборы президента в США повлияют на поддержку Киева

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что выборы президента США в 2024 году могут иметь как позитивные, так и негативные последствия для поддержки Киева.
Зеленский заявил, что выборы президента в США повлияют на поддержку Киева
  • Gettyimages.ru

«У вас (в США. — RT) будет очень сложный год, год выборов. Это, безусловно, будет иметь влияние на поддержку Украины, это может повлиять как позитивно, так и негативно», — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Рада».

Зеленский подчеркнул, что Киев будет делать всё возможное, чтобы поддержка США не уменьшалась.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью журналу «Международная жизнь», что общая зарубежная помощь Киеву за год СВО превысила $160 млрд.

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