Зеленский заявил, что выборы президента в США повлияют на поддержку Киева

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что выборы президента США в 2024 году могут иметь как позитивные, так и негативные последствия для поддержки Киева.

«У вас (в США. — RT) будет очень сложный год, год выборов. Это, безусловно, будет иметь влияние на поддержку Украины, это может повлиять как позитивно, так и негативно», — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Рада».

Зеленский подчеркнул, что Киев будет делать всё возможное, чтобы поддержка США не уменьшалась.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью журналу «Международная жизнь», что общая зарубежная помощь Киеву за год СВО превысила $160 млрд.