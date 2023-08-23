Президент Венгрии заявила о готовности к посредничеству в мирном диалоге по Украине

Венгерские власти уверены, что ситуация на Украине должна быть урегулирована путём мирного диалога, и готовы стать посредником в налаживании переговоров между сторонами.

Такое заявление сделала президент Венгрии Каталин Новак на форуме «Крымская платформа» в Киеве, её выступление транслировалось на YouTube-канале саммита.

«Венгрия готова сыграть посредническую роль в налаживании мирных переговоров», — сказала она.

Новак напомнила, что Будапешт не раз подтверждал готовность к посредническим усилиям с самого начала конфликта на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва готова ответить на серьёзные предложения по урегулированию украинского конфликта и готова к дипломатическому решению.