Президент Венгрии заявила о готовности к посредничеству в мирном диалоге по Украине
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Такое заявление сделала президент Венгрии Каталин Новак на форуме «Крымская платформа» в Киеве, её выступление транслировалось на YouTube-канале саммита.
«Венгрия готова сыграть посредническую роль в налаживании мирных переговоров», — сказала она.
Новак напомнила, что Будапешт не раз подтверждал готовность к посредническим усилиям с самого начала конфликта на Украине.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва готова ответить на серьёзные предложения по урегулированию украинского конфликта и готова к дипломатическому решению.