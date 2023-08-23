В Херсонской области поймали украинского шпиона, получившего российский паспорт
- РИА Новости
Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
«Хочу, чтобы меня услышали россияне не только Херсонщины, но и других регионов: будьте бдительны! Вражеские лазутчики будут пытаться проникать на российскую территорию. Спецслужбы работают чётко, но и гражданам нужно не зевать», — написал он в Telegram.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Ростовской области мужчину, который пытался купить секретную военную продукцию для перепродажи.