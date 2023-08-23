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В Херсонской области поймали украинского шпиона, получившего российский паспорт

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В Херсонской области недавно обнаружили украинского шпиона из Ивано-Франковской области, который получил российский паспорт и пытался действовать под прикрытием. У него ничего не получилось, но подобные акции могут повторяться.
В Херсонской области поймали украинского шпиона, получившего российский паспорт
  • РИА Новости

Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Хочу, чтобы меня услышали россияне не только Херсонщины, но и других регионов: будьте бдительны! Вражеские лазутчики будут пытаться проникать на российскую территорию. Спецслужбы работают чётко, но и гражданам нужно не зевать», — написал он в Telegram.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Ростовской области мужчину, который пытался купить секретную военную продукцию для перепродажи.

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