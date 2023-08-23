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Генерал Скшипчак: украинцы бегут с Украины из-за отказа Киева от мира с Россией

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Польский генерал Вальдемар Скшипчак высказал мнение, что жители Украины массово бегут из страны из-за отказа киевских властей начать мирные переговоры с Россией.
Генерал Скшипчак: украинцы бегут с Украины из-за отказа Киева от мира с Россией
  • AP

Об этом он написал в статье для издания Wprost.

Как отметил генерал, отсутствие перспективы завершения конфликта на Украине означает для страны медленную агонию.

«Серьёзной проблемой является большая эмиграция, люди бегут из страны, потому что у них нет надежды на окончание боевых действий», — говорится в публикации.

Скшипчак отметил необходимость создания подходящих условий для возвращения украинских беженцев на родину. 

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад в скором времени устанет и будет умолять о переговорах по Украине.

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