Генерал Скшипчак: украинцы бегут с Украины из-за отказа Киева от мира с Россией
- AP
Об этом он написал в статье для издания Wprost.
Как отметил генерал, отсутствие перспективы завершения конфликта на Украине означает для страны медленную агонию.
«Серьёзной проблемой является большая эмиграция, люди бегут из страны, потому что у них нет надежды на окончание боевых действий», — говорится в публикации.
Скшипчак отметил необходимость создания подходящих условий для возвращения украинских беженцев на родину.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад в скором времени устанет и будет умолять о переговорах по Украине.