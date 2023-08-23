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Российский военный: переговоры ВСУ содержат около 10% иностранной речи

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Военнослужащий подразделения радиоэлектронной разведки Вооружённых сил России заявил, что переговоры украинских военных содержат около 10% иностранной речи.
Российский военный: переговоры ВСУ содержат около 10% иностранной речи
  • РИА Новости

Как он рассказал РИА Новости, данный факт фиксируют российские специалисты на Запорожском направлении.

«Всё чаще слышим по радиоперехватам иностранную речь, чаще всего это, конечно, США, Великобритания, Германия, Чехия», — отметил российский боец.

По его словам, в процентном соотношении на иностранную речь приходится уже 10% всех переговоров.

«В процентном соотношении: 90% приходится на украинскую речь и 10% — это представители западных стран», — уточнил он.

Согласно получаемым перехватам, представители стран Запада на фронте занимаются как инструкторской деятельностью, так и непосредственно ведут в бой украинских солдат. Являются ли иностранцы кадровыми военными или же наёмниками — пока точно установить нельзя.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором зафиксировано уничтожение бронеавтомобиля ВСУ FPV-дроном.

Также RT опубликовал видео поражения окопа с военными ВСУ с помощью FPV-дрона.

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