Forbes: недавно задействованная Киевом 82-я бригада ВСУ начала терять технику
- AP
По данным издания, эта бригада использовала в бою 14 танков Challenger 2, 40 боевых машин пехоты Marder и 90 колёсных БМП Stryker.
«Она (бригада. — RT) сразу же начала терять технику», — говорится в публикации.
Как пишет издание, на этой неделе бригада уже списала по меньшей мере две машины M1132, которые являются инженерно-сапёрным вариантом Stryker.
«В любом случае 82-я дивизия уже потеряла 10% своих разминирующих Stryker», — отмечает автор.
Аналитик в области обороны и безопасности Майкл Кларк отмечал, что украинское военное руководство решило ввести в бой ресурсы, находившиеся ранее в резерве.