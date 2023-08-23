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Forbes: недавно задействованная Киевом 82-я бригада ВСУ начала терять технику

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Недавно задействованная украинскими властями 82-я бригада Вооружённых сил Украины сразу же начала терять военную технику, пишет Forbes.
Forbes: недавно задействованная Киевом 82-я бригада ВСУ начала терять технику
  • AP

По данным издания, эта бригада использовала в бою 14 танков Challenger 2, 40 боевых машин пехоты Marder и 90 колёсных БМП Stryker.

«Она (бригада. — RT) сразу же начала терять технику», — говорится в публикации.

Как пишет издание, на этой неделе бригада уже списала по меньшей мере две машины M1132, которые являются инженерно-сапёрным вариантом Stryker.

«В любом случае 82-я дивизия уже потеряла 10% своих разминирующих Stryker», — отмечает автор.

Аналитик в области обороны и безопасности Майкл Кларк отмечал, что украинское военное руководство решило ввести в бой ресурсы, находившиеся ранее в резерве.

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