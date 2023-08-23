Комбат батальона «Юг-Ахмат»: ВСУ выработали весь накопленный ресурс живой силы

Комбат батальона «Юг-Ахмат» Муса Борзиев рассказал военкору RT Владу Андрице, что Вооружённые силы Украины выработали весь накопленный ресурс живой силы, поэтому кинули в бой резервы, которыми собирались идти на Токмак и Мелитополь в Запорожской области.

«ВСУ пытаются и бронегруппами (оказывать. — RT) поддержку пехоте, и пехотой пытаются наступать. Якобы у них такая тактика раскачивания медленного. Нет, они пытаются наступать, а их убивают, и (российская. — RT) артиллерия работает...», — рассказал Борзиев.

Он добавил, что украинская армия оставляет на поле боя много сожжённой техники, включая немецкие танки Leopard.

Аналитик в области обороны и безопасности Майкл Кларк отмечал, что украинское военное руководство решило ввести в бой ресурсы, находившиеся ранее в резерве.