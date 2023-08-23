Узнать больше

Советник Гаглоева: Южная Осетия хочет вступить в Союзное государство

Короткая ссылка
Государственный советник президента Южной Осетии Алана Гаглоева Вячеслав Гобозов заявил, что его страна стремится вступить в Союзное государство России и Белоруссии.
Советник Гаглоева: Южная Осетия хочет вступить в Союзное государство
  • РИА Новости

Об этом Гобозов сказал в беседе с РИА Новости.

«У нас есть желание вступить в Союзное государство России и Белоруссии, это один из наших приоритетов», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что именно поэтому стране необходимо признание со стороны Минска, которое откроет для Южной Осетии перспективы вступления.

В марте российский президент Владимир Путин заявил, что отношения России и Южной Осетии носят особый характер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить