Советник Гаглоева: Южная Осетия хочет вступить в Союзное государство

Государственный советник президента Южной Осетии Алана Гаглоева Вячеслав Гобозов заявил, что его страна стремится вступить в Союзное государство России и Белоруссии.

Об этом Гобозов сказал в беседе с РИА Новости.

«У нас есть желание вступить в Союзное государство России и Белоруссии, это один из наших приоритетов», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что именно поэтому стране необходимо признание со стороны Минска, которое откроет для Южной Осетии перспективы вступления.

В марте российский президент Владимир Путин заявил, что отношения России и Южной Осетии носят особый характер.