Советник Гаглоева: Южная Осетия хочет вступить в Союзное государство
- РИА Новости
Об этом Гобозов сказал в беседе с РИА Новости.
«У нас есть желание вступить в Союзное государство России и Белоруссии, это один из наших приоритетов», — подчеркнул собеседник агентства.
Он добавил, что именно поэтому стране необходимо признание со стороны Минска, которое откроет для Южной Осетии перспективы вступления.
В марте российский президент Владимир Путин заявил, что отношения России и Южной Осетии носят особый характер.