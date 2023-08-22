Командир «Ахмата» Алаудинов: Клещеевка находится под контролем ВС России
- РИА Новости
Об этом пишет командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своём Telegram-канале.
По его словам, некоторые части Клещеевки на текущий момент находятся в серой зоне, а ВСУ регулярно ударяют по ним из артиллерии. Однако российские бойцы «не дают вздохнуть противнику» в этих зонах.
«Враг по настоящее время не смог одолеть ни Клещеевку, ни Андреевку, ни Курдюмовку, и вообще ни один населённый пункт! Клещеевка находится под нашим контролем», — говорится в сообщении.
18 августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска контролируют село Клещеевка под Артёмовском, а спецназ «Ахмат» работает там практически без отдыха.