Захарова прокомментировала слова молдавской чиновницы о паспорте США
- РИА Новости
«Она ещё пояснила свою мысль безмолвствующей аудитории: у неё американский паспорт, и это её преимущество перед другими прокурорами. Режим Санду весь такой: все с зарубежными паспортами и планами отъехать после полного ухода страны в пике», — написала российский дипломат в Telegram.
Ранее Вероника Драгалин призналась, что всегда может уехать в США, если дела в республике «не закончатся хорошо».
Чиновница отметила, что у неё есть гражданство другой страны и карьера в другой стране.