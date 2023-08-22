Захарова прокомментировала слова молдавской чиновницы о паспорте США

Представитель МИД России Мария Захарова отнесла к рубрике «Лучше не скажешь» высказывание главы Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероники Драгалин о том, что она всегда сможет уехать в США, если в республике «дела не закончатся хорошо».

«Она ещё пояснила свою мысль безмолвствующей аудитории: у неё американский паспорт, и это её преимущество перед другими прокурорами. Режим Санду весь такой: все с зарубежными паспортами и планами отъехать после полного ухода страны в пике», — написала российский дипломат в Telegram.

Ранее Вероника Драгалин призналась, что всегда может уехать в США, если дела в республике «не закончатся хорошо».

Чиновница отметила, что у неё есть гражданство другой страны и карьера в другой стране.