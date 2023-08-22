Узнать больше

Захарова прокомментировала слова молдавской чиновницы о паспорте США

Короткая ссылка
Представитель МИД России Мария Захарова отнесла к рубрике «Лучше не скажешь» высказывание главы Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероники Драгалин о том, что она всегда сможет уехать в США, если в республике «дела не закончатся хорошо».
Захарова прокомментировала слова молдавской чиновницы о паспорте США
  • РИА Новости

«Она ещё пояснила свою мысль безмолвствующей аудитории: у неё американский паспорт, и это её преимущество перед другими прокурорами. Режим Санду весь такой: все с зарубежными паспортами и планами отъехать после полного ухода страны в пике», — написала российский дипломат в Telegram.

Ранее Вероника Драгалин призналась, что всегда может уехать в США, если дела в республике «не закончатся хорошо».

Чиновница отметила, что у неё есть гражданство другой страны и карьера в другой стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить