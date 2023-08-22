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Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии: я всегда смогу уехать в США

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Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин призналась, что всегда может уехать в США, если дела в республике «не закончатся хорошо».
Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии: я всегда смогу уехать в США
  • Gettyimages.ru

Видео с её выступлением опубликовал Sputnik Ближнее зарубежье.

«Если дела в Молдове не закончатся хорошо, я всегда смогу уехать в США», — сказала она.

По мнению Драгалин, это её преимущество перед другими прокурорами.

Чиновница отметила, что у неё есть гражданство другой страны и карьера в другой стране.

Экс-президент Молдавии, лидер социалистической партии Игорь Додон ранее заявил, что молдавский парламент больше не представляет интересы граждан страны, превратился в клуб правящей элиты и должен быть распущен.

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