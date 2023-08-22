Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии: я всегда смогу уехать в США
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Видео с её выступлением опубликовал Sputnik Ближнее зарубежье.
«Если дела в Молдове не закончатся хорошо, я всегда смогу уехать в США», — сказала она.
По мнению Драгалин, это её преимущество перед другими прокурорами.
Чиновница отметила, что у неё есть гражданство другой страны и карьера в другой стране.
Экс-президент Молдавии, лидер социалистической партии Игорь Додон ранее заявил, что молдавский парламент больше не представляет интересы граждан страны, превратился в клуб правящей элиты и должен быть распущен.