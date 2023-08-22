Кулемзин: при обстреле со стороны ВСУ повреждена крыша лицея в Донецке
- РИА Новости
Эту информацию привёл мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«В результате обстрела в Кировском районе повреждены крыша и остекление лицея на ул. Алексинской», — говорится в сообщении.
Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что за прошедшие сутки подразделения ВСУ выпустили 124 боеприпаса по территории республики. В результате ударов по Светлодарску, Горловке, Гольмовскому, Зайцеву, Ясиноватскому району, Донецку и Макеевке пять мирных жителей получили ранения.