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За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 124 снаряда

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За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 124 боеприпаса.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Светлодарске, Горловке, Гольмовском, Зайцево, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке.

Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения пять гражданских лиц.

Кроме того, сообщается о повреждении двух жилых домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее мужчина и 11-летняя девочка были ранены в результате ударов ВСУ по Старомихайловке.

Также мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о повреждении здания детского сада в Донецке при обстреле ВСУ.

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