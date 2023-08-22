За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 124 снаряда
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Светлодарске, Горловке, Гольмовском, Зайцево, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке.
Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения пять гражданских лиц.
Кроме того, сообщается о повреждении двух жилых домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.
Ранее мужчина и 11-летняя девочка были ранены в результате ударов ВСУ по Старомихайловке.
Также мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о повреждении здания детского сада в Донецке при обстреле ВСУ.