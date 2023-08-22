Военкор RT показал работу российской авиаразведки в зоне СВО

Военный корреспондент RT Филипп Прокудин побывал на линии фронта в зоне спецоперации и пообщался с бойцами аэроразведки 5-й отдельной бригады имени Захарченко.

Российская аэроразведка трудится круглосуточно, до выхода группы бойцы совершают облёт БПЛА, чтобы минимизировать потери при наземных операциях.

Благодаря качественной картинке с дронов можно увидеть, как противник сидит в укрытии и даже не подозревает, что за ним следят.

ВСУ активно охотятся за разведчиками «Пятёрки», регулярно пытаются бить по ним из артиллерии или сбрасывать гранаты с беспилотников.

Ранее командир группы БПЛА батальона «Ахмат-Восток» с позывным Добрый показал военкору RT Владу Андрице, как бойцы ВСУ пытаются проникнуть в серую зону около Работина.