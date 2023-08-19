Боец ВС России показал ликвидацию бойцов ВСУ около Работина

Командир группы БПЛА батальона «Ахмат-Восток» с позывным Добрый показал военкору RT Владу Андрице, как бойцы ВСУ пытаются проникнуть в серую зону около Работина.

Добрый продемонстрировал на планшете, как беспилотник заснял группу из шести бойцов ВСУ, которая зашла в посадку в серой зоне западнее Работина Запорожской области. И больше оттуда не вышла.

По словам российского военного, украинские военнослужащие регулярно пытаются прорваться на окраину села. В основном заходят без тяжёлой техники и танков, чтобы быть менее заметными. Те же, кто заходит на технике, потом «отдыхают» бесконечно долго от российских прилётов.

Ранее RT опубликовал эксклюзивные кадры спасения раненого бойца ВДВ из украинского опорного пункта.