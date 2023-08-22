Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об ударе ВКС России по скоплениям ВСУ на Ореховском направлении.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня с рассветом наша тактическая авиация активно отрабатывает ФАБами-500 по местам скопления боевиков ВСУ и сосредоточения их тяжёлой техники на Запорожском фронте», — указал Рогов

По его словам, основной удар российской авиации пришёлся на Ореховское направление, в районе города Орехова и близлежащей территории.

Ранее Рогов заявлял, что ВС России выбили украинские подразделения из села Работина в Запорожской области.