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Рогов заявил об ударе ВКС России по скоплениям ВСУ на Ореховском направлении

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об ударе ВКС России по скоплениям ВСУ на Ореховском направлении.
Рогов заявил об ударе ВКС России по скоплениям ВСУ на Ореховском направлении
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня с рассветом наша тактическая авиация активно отрабатывает ФАБами-500 по местам скопления боевиков ВСУ и сосредоточения их тяжёлой техники на Запорожском фронте», — указал Рогов

По его словам, основной удар российской авиации пришёлся на Ореховское направление, в районе города Орехова и близлежащей территории.

Ранее Рогов заявлял, что ВС России выбили украинские подразделения из села Работина в Запорожской области.

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