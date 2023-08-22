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РИА Новости: под Купянском командир ВСУ расстрелял испугавшегося боя солдата

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Под Купянском командир отделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) расстрелял своего бойца, который испугался наступления российской армии.
РИА Новости: под Купянском командир ВСУ расстрелял испугавшегося боя солдата
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Информация о случившемся появилась благодаря видеозаписи, сделанной на телефон одного из военнослужащих. По данным агентства, на видео видно, как украинский солдат бежит, а его сослуживец открывает в его сторону огонь. 

«На одном погибшем украинце был телефон, находящийся в «разгрузке» (в карманах на бронежилете), запечатлел расстрел своего же испугавшегося однополчанина на месте», — уточнил собеседник.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что служащие Национальной гвардии Украины открыли огонь по военным из 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пытавшимся оставить свои позиции в районе села Серебрянка.

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