РИА Новости: под Купянском командир ВСУ расстрелял испугавшегося боя солдата

Под Купянском командир отделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) расстрелял своего бойца, который испугался наступления российской армии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Информация о случившемся появилась благодаря видеозаписи, сделанной на телефон одного из военнослужащих. По данным агентства, на видео видно, как украинский солдат бежит, а его сослуживец открывает в его сторону огонь.

«На одном погибшем украинце был телефон, находящийся в «разгрузке» (в карманах на бронежилете), запечатлел расстрел своего же испугавшегося однополчанина на месте», — уточнил собеседник.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что служащие Национальной гвардии Украины открыли огонь по военным из 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пытавшимся оставить свои позиции в районе села Серебрянка.