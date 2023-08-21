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Ермак: Украина договорилась с Грецией о переговорах по гарантиям безопасности

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев договорился с Афинами по поводу начала двусторонних переговоров о предоставлении гарантий безопасности.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах.

«Договорились, что будет начат двусторонний процесс переговоров по гарантиям безопасности для Украины на основе Совместной декларации G7 о поддержке Украины», — написал Ермак.

Ранее Зеленский заявил, что греческие инструкторы примут участие в подготовке пилотов ВСУ на американских истребителях F-16.

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