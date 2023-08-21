Итальянский генерал Бертолини назвал немыслимой победу Украины в конфликте
Об этом военный сказал в интервью газете Libero Quotidiano.
«С военной точки зрения победа Украины немыслима», — цитирует его ТАСС.
Бертолини призвал западные страны учесть это и начать переговорный процесс.
Он также назвал недостижимыми те цели, которые украинская армия поставила себе в ходе контрнаступления.
Ранее газета Der Tagesspiegel сообщила, что западные страны заставят Украину пойти на переговорный процесс с Россией после провала контрнаступления украинской армии.