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Итальянский генерал Бертолини назвал немыслимой победу Украины в конфликте

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Генерал и бывший командующий воздушно-десантной бригадой «Фольгоре» Вооружённых сил Италии Марко Бертолини высказал мнение, что победа Украины в конфликте с Россией является немыслимой.

Об этом военный сказал в интервью газете Libero Quotidiano.

«С военной точки зрения победа Украины немыслима», — цитирует его ТАСС.

Бертолини призвал западные страны учесть это и начать переговорный процесс.

Он также назвал недостижимыми те цели, которые украинская армия поставила себе в ходе контрнаступления.

Ранее газета Der Tagesspiegel сообщила, что западные страны заставят Украину пойти на переговорный процесс с Россией после провала контрнаступления украинской армии.

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