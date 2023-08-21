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Захарова: Украине стоит подготовиться к кризису, как на Гаити

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что Украине стоит подготовиться к кризису, как на Гаити.
Захарова: Украине стоит подготовиться к кризису, как на Гаити
  • AP

Об этом она написала в Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что в данный момент на Гаити распространены вооружённые банды, жертвами которых становятся тысячи жителей страны.

Захарова подчеркнула, что именно таким образом Вашингтон реализует там свой стратегический план.

«И именно так и никак иначе живут страны, оказавшиеся в зоне влияния и зависимости от США. Украине приготовиться», — говорится в сообщении.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский сделал так, что Украина по уровню жизни превратилась в новый Афганистан.

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