Украинский экс-премьер заявил о превращении Зеленским Украины в новый Афганистан

Бывший украинский премьер Николай Азаров заявил в своих соцсетях, что глава киевского режима Владимир Зеленский сделал так, что Украина по уровню жизни превратилась в новый Афганистан.

«В разные годы президенты Украины обещали сделать из неё то новую Францию, то Швейцарию. Однако Зеленский пошёл дальше всех и сделал из неё новый Афганистан», — цитирует его РИА Новости.

По словам Азарова, глава режима сделал это «на радость англосаксам и оборонным концернам».

«Как думаете, есть ли шанс, что в обозримом будущем Вашингтону надоест его игрушка? Или удовольствие пакостить России важнее, чем жизни заложников киевского режима?» — добавил он.

Ранее Нацбанк Украины заявил о старте миссии МВФ по пересмотру программы финансирования страны.