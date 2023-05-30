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Украинский экс-премьер заявил о превращении Зеленским Украины в новый Афганистан

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Бывший украинский премьер Николай Азаров заявил в своих соцсетях, что глава киевского режима Владимир Зеленский сделал так, что Украина по уровню жизни превратилась в новый Афганистан.
Украинский экс-премьер заявил о превращении Зеленским Украины в новый Афганистан
  • © AP Photo / Louise Delmotte

«В разные годы президенты Украины обещали сделать из неё то новую Францию, то Швейцарию. Однако Зеленский пошёл дальше всех и сделал из неё новый Афганистан», — цитирует его РИА Новости.

По словам Азарова, глава режима сделал это «на радость англосаксам и оборонным концернам».

«Как думаете, есть ли шанс, что в обозримом будущем Вашингтону надоест его игрушка? Или удовольствие пакостить России важнее, чем жизни заложников киевского режима?» — добавил он.

Ранее Нацбанк Украины заявил о старте миссии МВФ по пересмотру программы финансирования страны.

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