Американский журналист Хинкл предрёк Украине потерю выхода к Чёрному морю
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Об этом Хинкл сказал на своём YouTube-канале.
По словам журналиста, исход украинского конфликта очевиден.
«Украина лишится выхода к морю, Польша вторгнется на запад страны при помощи США, а Россия достигнет своих военных целей», — сказал он.
Хинкл также выразил уверенность, что конфликт завершится на условиях России.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер вновь предрёк Украине потерю Одессы, если киевские власти откажутся признать поражение.