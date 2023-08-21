Американский журналист Джексон Хинкл высказал мнение, что Украина потеряет выход к Чёрному морю.

Об этом Хинкл сказал на своём YouTube-канале.

По словам журналиста, исход украинского конфликта очевиден.

«Украина лишится выхода к морю, Польша вторгнется на запад страны при помощи США, а Россия достигнет своих военных целей», — сказал он.

Хинкл также выразил уверенность, что конфликт завершится на условиях России.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер вновь предрёк Украине потерю Одессы, если киевские власти откажутся признать поражение.