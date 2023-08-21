Подразделения ВСУ ударили по населённому пункту Пришиб в Запорожской области
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Об этом проинформировали оперативные службы региона в Telegram-канале.
Сообщается, что обстрел ВСУ произошёл около 13:50 мск. Пострадавших и погибших в результате ЧП нет, повреждения получили четыре автомобиля.
«Попадания пришлись в районе дома 45 на улице Шевченко», — говорится в сообщении.
Ранее в СЦКК заявили, что украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по посёлку Зайцево в Донецкой Народной Республике.