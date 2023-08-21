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Подразделения ВСУ ударили по населённому пункту Пришиб в Запорожской области

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Украинские военнослужащие открыли огонь по посёлку городского типа Пришиб в Михайловском районе Запорожской области.
Подразделения ВСУ ударили по населённому пункту Пришиб в Запорожской области
  • AP
  • © Libkos

Об этом проинформировали оперативные службы региона в Telegram-канале.

Сообщается, что обстрел ВСУ произошёл около 13:50 мск. Пострадавших и погибших в результате ЧП нет, повреждения получили четыре автомобиля.

«Попадания пришлись в районе дома 45 на улице Шевченко», — говорится в сообщении.

Ранее в СЦКК заявили, что украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по посёлку Зайцево в Донецкой Народной Республике.

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