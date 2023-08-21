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СЦКК: украинские войска выпустили по Зайцеву десять ракет из РСЗО

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ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по посёлку Зайцево.
СЦКК: украинские войска выпустили по Зайцеву десять ракет из РСЗО
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:00 — населённый пункт Щербиновка — населённый пункт Зайцево. Выпущено десять ракет из РСЗО», — сообщает ведомство в Telegram.

Ранее в представительстве заявили, что за прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам ДНР 104 боеприпаса.

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