СЦКК: украинские войска выпустили по Зайцеву десять ракет из РСЗО
- AP
- © Iryna Rybakova
Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:00 — населённый пункт Щербиновка — населённый пункт Зайцево. Выпущено десять ракет из РСЗО», — сообщает ведомство в Telegram.
Ранее в представительстве заявили, что за прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам ДНР 104 боеприпаса.