Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине будут производить шведские бронемашины CV90.

Соответствующее видеообращение Зеленский опубликовал в своих соцсетях.

«Швеция. CV90, боевые машины. Будем производить на Украине», — сказал Зеленский.

Боевые машины Combat Vehicle 90 (CV90) стоят на вооружении шведской армии с 1994 года. Их серийное производство началось годом ранее — в 1993 году.

Также Зеленский заявил, что Киев получит 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 от Дании.