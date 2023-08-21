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Зеленский заявил, что на Украине будут производить шведские бронемашины CV90

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине будут производить шведские бронемашины CV90.
Зеленский заявил, что на Украине будут производить шведские бронемашины CV90
  • globallookpress.com
  • © Pool /Ukrainian Presidentia

Соответствующее видеообращение Зеленский опубликовал в своих соцсетях.

«Швеция. CV90, боевые машины. Будем производить на Украине», — сказал Зеленский. 

Боевые машины Combat Vehicle 90 (CV90) стоят на вооружении шведской армии с 1994 года. Их серийное производство началось годом ранее — в 1993 году.

Также Зеленский заявил, что Киев получит 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 от Дании.

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