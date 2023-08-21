Минобороны России: ВСУ потеряли более 220 военных на Донецком направлении

В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли 225 военнослужащих на Донецком направлении.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«На Донецком направлении... за сутки потери противника составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — отмечается в сводке министерства.

Также ВСУ потеряли две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Ранее ВС России пресекли деятельность четырёх ДРГ ВСУ в Запорожской области и ДНР.