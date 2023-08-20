ВС России пресекли деятельность четырёх ДРГ ВСУ в Запорожской области и ДНР

Российские войска пресекли деятельность четырёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Запорожской области и ДНР, сообщает Минобороны России.

«В районах населённых пунктов Марфополь, Червоное Запорожской области и Урожайное Донецкой Народной Республики пресечена деятельность четырёх диверсионно-разведывательных групп 56-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что потери ВСУ на Южно-Донецком направлении превысили 130 военнослужащих.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что при попытке проникновения украинской ДРГ пострадал работник сельхозпредприятия.