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ВС России пресекли деятельность четырёх ДРГ ВСУ в Запорожской области и ДНР

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Российские войска пресекли деятельность четырёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Запорожской области и ДНР, сообщает Минобороны России.
ВС России пресекли деятельность четырёх ДРГ ВСУ в Запорожской области и ДНР
  • РИА Новости

«В районах населённых пунктов Марфополь, Червоное Запорожской области и Урожайное Донецкой Народной Республики пресечена деятельность четырёх диверсионно-разведывательных групп 56-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что потери ВСУ на Южно-Донецком направлении превысили 130 военнослужащих.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что при попытке проникновения украинской ДРГ пострадал работник сельхозпредприятия.

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