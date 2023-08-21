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Пушилин: российские войска заняли три опорных пункта на Авдеевском направлении

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Российские подразделения заняли порядка трёх опорных пунктов на Авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин: российские войска заняли три опорных пункта на Авдеевском направлении
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Что касается Авдеевского направления, порядка трёх опорных пунктов противника были заняты нашими подразделениями в направлении населённого пункта Новокалиново», — цитирует его РИА Новости.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ проигрывают под Харьковом и Авдеевкой.

Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский заявил, что текущая обстановка для украинских военных на Купянском направлении осложнилась.

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