Пушилин: российские войска заняли три опорных пункта на Авдеевском направлении
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«Что касается Авдеевского направления, порядка трёх опорных пунктов противника были заняты нашими подразделениями в направлении населённого пункта Новокалиново», — цитирует его РИА Новости.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ проигрывают под Харьковом и Авдеевкой.
Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский заявил, что текущая обстановка для украинских военных на Купянском направлении осложнилась.