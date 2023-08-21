Российские военные показали военкору RT Александру Пискунову, как уничтожают украинские беспилотники в небе над Донбассом, включая БПЛА Shark.

Расчётам бригады ПВО Восточного военного округа из Забайкалья регулярно попадаются подобные беспилотники. Военные говорят, что сбить БПЛА Shark не составляет труда.

«Сколько было случаев, когда мы работаем, не было ещё промахов. Если ты её визуально увидел — всё, считай, что твоя», — рассказал один из военных.

Комплектующие к данному типу беспилотников поставляются из стран НАТО, у Украины нет собственных мощностей для производства, а есть лишь возможность сборки на предприятиях «Укрспецсервиса».

На данном БПЛА установлена одна из современнейших на сегодняшний день систем шифрования связи AES256, которая используется Агентством национальной безопасности США для защиты государственной тайны.

Ранее боец ВС России показал военкору RT Владу Андрице ликвидацию бойцов ВСУ около Работина.