За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 99 снарядов

За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 99 боеприпасов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Гольмовском, Озеряновке, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Ольгинке.

Отмечается, что в результате обстрелов погиб мужчина в Ясиноватой, также получили ранения пять гражданских лиц.

Кроме того, сообщается о повреждении 13 жилых домостроений и трёх объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее была повреждена школа в Киевском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ.

Также сообщалось о повреждении инфраструктуры концерна «Стирол» в Горловке из-за обстрела ВСУ.