За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 99 снарядов
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Гольмовском, Озеряновке, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Ольгинке.
Отмечается, что в результате обстрелов погиб мужчина в Ясиноватой, также получили ранения пять гражданских лиц.
Кроме того, сообщается о повреждении 13 жилых домостроений и трёх объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее была повреждена школа в Киевском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ.
Также сообщалось о повреждении инфраструктуры концерна «Стирол» в Горловке из-за обстрела ВСУ.