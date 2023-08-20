Инфраструктура концерна «Стирол» в Горловке повреждена из-за обстрела ВСУ

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что инфраструктура концерна «Стирол» получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом Приходько написал в Telegram.

Ранее Приходько сообщил, что в результате обстрела Никитовского района Горловки в ДНР со стороны украинской армии пострадал один мирный житель.