Инфраструктура концерна «Стирол» в Горловке повреждена из-за обстрела ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что инфраструктура концерна «Стирол» получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
- РИА Новости
Об этом Приходько написал в Telegram.
Ранее Приходько сообщил, что в результате обстрела Никитовского района Горловки в ДНР со стороны украинской армии пострадал один мирный житель.
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