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Инфраструктура концерна «Стирол» в Горловке повреждена из-за обстрела ВСУ

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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что инфраструктура концерна «Стирол» получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Инфраструктура концерна «Стирол» в Горловке повреждена из-за обстрела ВСУ
  • РИА Новости

Об этом Приходько написал в Telegram.

Ранее Приходько сообщил, что в результате обстрела Никитовского района Горловки в ДНР со стороны украинской армии пострадал один мирный житель.

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