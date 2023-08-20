Военный эксперт: F-16 уступает по своим характеристикам российским самолётам

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал заявления о предоставлении Данией и Нидерландами самолётов F-16 для Украины.

По словам эксперта, для таких самолётов недостаточно навыков обычного лётчика.

«Вести воздушный бой в одиночку, в паре, в эскадрилье — это очень серьёзная наука, и для этого надо учиться полтора-два года», — подчеркнул он.

Также, по мнению Литовкина, самолётам F-16 нужен аэродром.

«Командирская вышка, где будут работать офицеры, которые будут управлять полётом лётчика-истребителя. Радиолокационные станции, которые будут показывать, что впереди, справа и слева от самолёта. Должен быть минизавод по подготовке самолёта к вылету и обслуживанию после возвращения. Должен быть минизавод по очистке авиационного керосина, должны быть склады для хранения ракет воздух-воздух и так далее. Там много чего должно быть. На каждого лётчика должно быть 50—60 человек персонала, который его обслуживает. Ничего этого на Украине нет», — перечислил он.

Кроме того, эксперт отметил, что если на Украине начнут строить такого рода аэродром, то Россия его уничтожит.

«F-16 значительно уступает по своим характеристикам российским самолётам Су-30, Су-34, Су-35... Наши самолёты могут на месте практически крутиться в воздухе не для того, чтобы восхищать зрителей на авиашоу, а для того, чтобы уходить от ракет, которые направляют в их сторону. F-16 не может этого сделать — он, для того чтобы развернуться, должен полнеба прочертить. Поэтому при тотальном господстве в воздухе Украины наших самолётов судьба F-16, когда они появятся, будет незавидной», — заключил собеседник RT.

Ранее в Минобороны сообщили, что Дания передаст 19 истребителей F-16 на Украину.

Украинский президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил о «прорывной договорённости» по вопросу поставок истребителей F-16 Вооружённым силам Украины.