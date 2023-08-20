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СЦКК ДНР: при обстреле ВСУ Ясиноватой погиб человек, четверо пострадали

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Один человек скончался, четверо пострадали из-за обстрела ВС Украины Ясиноватой в ДНР.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В результате обстрела погиб мужчина», — сказано в сообщении.

Кроме того, ранения получили четыре человека: женщины 1961-го, 1963 года рождения и мужчина 1959 года рождения.

Персональные данные ещё одного пострадавшего устанавливаются.

18 августа мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что мирный житель получил ранение из-за обстрела Ясиноватского района со стороны ВС Украины.

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