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Мэр Шевченко: мирный житель ранен при обстреле Ясиноватского района ВСУ

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Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что мирный житель получил ранение из-за обстрела Ясиноватского района со стороны ВС Украины.
Мэр Шевченко: мирный житель ранен при обстреле Ясиноватского района ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В результате очередного обстрела ВФУ села Васильевка (Ясиноватский район) ранение получил мужчина 1970 года рождения», — написал он в своём Telegram-канале.

Как ранее заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, ВСУ каждый день наносят удары по мирным районам Донецка с помощью кассетных боеприпасов вопреки заявлениям Пентагона о применении ВСУ этих снарядов якобы «исключительно» по военным целям.

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