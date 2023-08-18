Мэр Шевченко: мирный житель ранен при обстреле Ясиноватского района ВСУ

Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что мирный житель получил ранение из-за обстрела Ясиноватского района со стороны ВС Украины.

«В результате очередного обстрела ВФУ села Васильевка (Ясиноватский район) ранение получил мужчина 1970 года рождения», — написал он в своём Telegram-канале.

Как ранее заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, ВСУ каждый день наносят удары по мирным районам Донецка с помощью кассетных боеприпасов вопреки заявлениям Пентагона о применении ВСУ этих снарядов якобы «исключительно» по военным целям.