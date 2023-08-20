ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах Константиновки и Ивано-Дарьевки
- РИА Новости
«В районах населённых пунктов Константиновка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики уничтожены полевые склады боеприпасов подразделений ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что потери ВСУ на Донецком направлении превысили 280 человек убитыми и ранеными.
Ранее Минобороны России сообщило, что бойцы группировки «Восток» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Константиновке и зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» в Антоновке.