Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов украинской армии в районе города Очакова Николаевской области.

Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

Ранее Минобороны России сообщило, что бойцы группировки «Восток» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Константиновке и зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» в Антоновке.