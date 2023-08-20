МО: в районе Очакова Николаевской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ
Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов украинской армии в районе города Очакова Николаевской области.
- РИА Новости
Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
Ранее Минобороны России сообщило, что бойцы группировки «Восток» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Константиновке и зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» в Антоновке.
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